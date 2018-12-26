Суд Краснодара сегодня должен пересмотреть административное постановление в отношении рэпера Хаски

Месяц назад ему назначили наказание в виде 15 суток ареста.

Сейчас рэпер Хаски находится на свободе и уже дает концерты, в том числе в Москве. Это стало возможным благодаря действиям защиты, которая оспорила решение краснодарского суда о наказании за мелкое хулиганство. Причиной для задержания и последующего ареста послужило уличное выступление в Краснодаре. Рэп-исполнитель начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. Вскоре его доставили в отделение полиции. В отношении Хаски составили три административных протокола, суд принял решение назначить ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и еще трое суток за отказ от медицинского освидетельствования. Однако под арестом исполнитель провел только три дня, поскольку защита добилась пересмотра дела. Адвокат настаивает на том, что Хаски незаконно привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, которого не совершал. Кроме того, музыкант компенсировал ущерб за поврежденную машину и поэтому его не стали привлекать к уголовной ответственности по заявлению хозяйки автомобиля.

За последние месяцы концерты Хаски в различных городах несколько раз отменяли.