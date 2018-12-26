В ряде областей Украины сегодня завершится срок действия военного положения
Он был введен в конце ноября, после того как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна.
Военное положение было введено на 30 дней в 10 областях страны, а также во внутренних водах Азова и Керченской акватории. Этот особый правовой режим позволял украинским властям ограничивать права и свободы граждан, которые гарантирует конституция, в том числе право на участие в выборах. За этот месяц более 1,5 тысячам россиян украинские пограничники отказали во въезде в страну. Не пускали в основном мужчин до 60 лет, тех, кто не смог подтвердить цель поездки. Усиленные меры контроля на границе могут сохраниться и дальше, а продлевать военное положение в стране не будут, если не произойдет «широкомасштабная агрессия» со стороны России. Об этом ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко. Он также сообщил, что по истечении срока действия режима в стране начнется подготовка к президентским выборам 31 марта.
В Москве уверены, что Киев попытается продлить военное положение путем провокации против России или обострения ситуации на Донбассе.
Комментарии9
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kottigr1 26 декабря 2018 | 08:06
11 российских кораблей и катеров («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
Сомалийские пираты покусывают губы от зависти успехам российских военных моряков...
sisyin_gandonich 26 декабря 2018 | 08:13
kottigr1: тебе как продвинотому каклопидару наверно известно, что твоего презика Педя Пидрошенко в последнее время замучил чёс и он уже удовлетворяет себя садясь на куй ишака. ты бы что-нибудь соорудил для Педи, чтобы он не слезая с куя ишака разъезжал по Каклосраине, а то ему приходится слазить с куя для поздравления каклопидаров, а это для него потеря драгоценного времени для личных надобностей!
skuller 26 декабря 2018 | 08:24
kottigr1: Это тебе не рыболовецкий " Норд" на абордаж брать и устраивать всеукраинскую перемогу...
Вот где пиратство чистой воды.
vezdehod1 26 декабря 2018 | 08:34
Как видно что Москва очень не желает этого, так как ей это выгодно в качестве Пропаганды.
alo0000 26 декабря 2018 | 08:08
ВВВ звали в цирк? Пора нанести визит на Украину к братскому народу. Только не забыть стаканчики для игры в напёрсток.
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 08:14
А сколько было истерического визга от профессиональных, то есть за деньги, российских телепатриотов.
creta 26 декабря 2018 | 08:21
Усё, спёкся порох? Больше не воюет с Россией? А с каким дебильный ипалом заявлял : это война, мистер Путин.
Какелы, скажи честно, вам самим-то не стыдно за своего президента-имбицилла?
kiever 26 декабря 2018 | 08:22
После пиратского захвата прокиевкими вооруженными боевиками, группировки "пограничники "украины" российского торгового судна "норд-ост".. осталось ставить вне закона любое вооруженное судно прокиевских боевиков в азовском море.. к тому же в состав экипажа которого входит киевское гестапо "сбу"
kiever 26 декабря 2018 | 08:22
После пиратского захвата прокиевкими вооруженными боевиками, группировки "пограничники "украины" российского торгового судна "норд-ост".. осталось ставить вне закона любое вооруженное судно прокиевских боевиков в азовском море.. к тому же в состав экипажа которого входит киевское гестапо "сбу"