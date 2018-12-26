Z Архив новостей новости
5 9 6 311
08:00, 26 декабря 2018

В ряде областей Украины сегодня завершится срок действия военного положения

Он был введен в конце ноября, после того как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна.

Военное положение было введено на 30 дней в 10 областях страны, а также во внутренних водах Азова и Керченской акватории. Этот особый правовой режим позволял украинским властям ограничивать права и свободы граждан, которые гарантирует конституция, в том числе право на участие в выборах. За этот месяц более 1,5 тысячам россиян украинские пограничники отказали во въезде в страну. Не пускали в основном мужчин до 60 лет, тех, кто не смог подтвердить цель поездки. Усиленные меры контроля на границе могут сохраниться и дальше, а продлевать военное положение в стране не будут, если не произойдет «широкомасштабная агрессия» со стороны России. Об этом ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко. Он также сообщил, что по истечении срока действия режима в стране начнется подготовка к президентским выборам 31 марта.

В Москве уверены, что Киев попытается продлить военное положение путем провокации против России или обострения ситуации на Донбассе.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kottigr1 26 декабря 2018 | 08:06

11 российских кораблей и катеров («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
Сомалийские пираты покусывают губы от зависти успехам российских военных моряков...

sisyin_gandonich 26 декабря 2018 | 08:13

kottigr1: тебе как продвинотому каклопидару наверно известно, что твоего презика Педя Пидрошенко в последнее время замучил чёс и он уже удовлетворяет себя садясь на куй ишака. ты бы что-нибудь соорудил для Педи, чтобы он не слезая с куя ишака разъезжал по Каклосраине, а то ему приходится слазить с куя для поздравления каклопидаров, а это для него потеря драгоценного времени для личных надобностей!

skuller 26 декабря 2018 | 08:24

kottigr1: Это тебе не рыболовецкий " Норд" на абордаж брать и устраивать всеукраинскую перемогу...
Вот где пиратство чистой воды.

vezdehod1 26 декабря 2018 | 08:34

Как видно что Москва очень не желает этого, так как ей это выгодно в качестве Пропаганды.

alo0000 26 декабря 2018 | 08:08

ВВВ звали в цирк? Пора нанести визит на Украину к братскому народу. Только не забыть стаканчики для игры в напёрсток.

luger_max_otto 26 декабря 2018 | 08:14

А сколько было истерического визга от профессиональных, то есть за деньги, российских телепатриотов.

creta 26 декабря 2018 | 08:21

Усё, спёкся порох? Больше не воюет с Россией? А с каким дебильный ипалом заявлял : это война, мистер Путин.
Какелы, скажи честно, вам самим-то не стыдно за своего президента-имбицилла?

kiever 26 декабря 2018 | 08:22

После пиратского захвата прокиевкими вооруженными боевиками, группировки "пограничники "украины" российского торгового судна "норд-ост".. осталось ставить вне закона любое вооруженное судно прокиевских боевиков в азовском море.. к тому же в состав экипажа которого входит киевское гестапо "сбу"

kiever 26 декабря 2018 | 08:22

После пиратского захвата прокиевкими вооруженными боевиками, группировки "пограничники "украины" российского торгового судна "норд-ост".. осталось ставить вне закона любое вооруженное судно прокиевских боевиков в азовском море.. к тому же в состав экипажа которого входит киевское гестапо "сбу"

Самое обсуждаемое

Блоги

Илья Варламов блогер

Вперёд, в прошлое! Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём…

5 636 6 91749 19.12
Kобщество, история, опросы, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 533 6 32352 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Дональд Трамп: Мы разгромили ИГИЛ* в Сирии Американские СМИ сообщают о подготовке к немедленному выводу войск США из Сирии…

5 158 6 26169 19.12
Kполитика, сша, сирия, армия, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Превращение святого Луки Сегодняшняя Россия добилась того, что от нее ждут сохранения путинского режима любой ценой…

5 386 6 105537 19.12
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 110 6 9667 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 207 6 18394 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

В чем причина дрейфа? Еще в 2000е гг. Россия находилась в другой совсем группе. Это была группа безусловно недемократических стран с достаточно непростыми повестками взаимоотношений с США и Западом в целом, но все же не такого вот «темного угла планеты»...

5 97 6 36903 19.12
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 342 6 36431 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 65 6 6879 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 109 6 11852 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 69 6 7856 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 82 6 9405 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Голосование
Что для вас интереснее на пресс-конференции Путина?
5 58 6 6863 20.12
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 77 6 9370 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 210 6 25952 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 200 6 25405 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год. На его страницах изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждое фото сопровождает шутливое, с точки зрения издателей, описание. Например под изображением пусковой установки стоит подпись «суровая российская электровафельница», фото снайперши подписано «От некоторых женщин сносит голову» .

5 4 6 2893
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 97 6 158033 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 53 6 28762 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 322 6 461959 23.12
Kпутин, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 197 6 129231 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7510916
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3826931

Сегодня в эфире