В ряде областей Украины сегодня завершится срок действия военного положения

Он был введен в конце ноября, после того как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна.

Военное положение было введено на 30 дней в 10 областях страны, а также во внутренних водах Азова и Керченской акватории. Этот особый правовой режим позволял украинским властям ограничивать права и свободы граждан, которые гарантирует конституция, в том числе право на участие в выборах. За этот месяц более 1,5 тысячам россиян украинские пограничники отказали во въезде в страну. Не пускали в основном мужчин до 60 лет, тех, кто не смог подтвердить цель поездки. Усиленные меры контроля на границе могут сохраниться и дальше, а продлевать военное положение в стране не будут, если не произойдет «широкомасштабная агрессия» со стороны России. Об этом ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко. Он также сообщил, что по истечении срока действия режима в стране начнется подготовка к президентским выборам 31 марта.

В Москве уверены, что Киев попытается продлить военное положение путем провокации против России или обострения ситуации на Донбассе.