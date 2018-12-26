Пол Маккартни обратился с рождественским посланием к своим поклонникам
Как передает ABC News, участник группы «Битлз» посоветовал фанатам «не быть как он». «Не ешьте и не пейте слишком много! Я знаю, что буду это делать, но для вас это не оправдание», — сказал Маккартни.
Комментарии2
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sisyin_gandonich 26 декабря 2018 | 08:04
макарка уже серет под себя, но всё шевелится на сцене. шел бы лучше отдыхать, а то не ровен час вынесут вперёд ногами пидара со сцены и сразу в гробик положат!
ensebeo 26 декабря 2018 | 08:12
sisyin_gandonich: иди любэ слушай про клетчатые брюки.