Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года
Как передает РБК, ведомство разработал новый проект концепции госполитики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы. Министерство надеется, что после 2050 года продажи сигарет в России прекратятся вообще. В Минздраве считают, что табачные компании приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди.
Комментарии6
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natayak 26 декабря 2018 | 07:52
Ну хоть один долгосрочный прогноз они выдали.
nepeanois 26 декабря 2018 | 07:56
natayak: с прогнозами запрещения всего подряд у нас не заржавеет. впрочем, до 50го года этот прогноз точно не доживет
vasyakirin 26 декабря 2018 | 07:58
natayak: Странно, весь мир предлагает сокращать разного рода запреты и повышать уровень самосознания и культуры, а рф просто планирует запретить!
buzukin074 26 декабря 2018 | 07:58
Еще бы! С такими картинками на пачках разорят Фильку Морриса, герцога Мальборо и даже верблюда :) Россиянам - рак, стенокардия и импотенция, а денежки - на ту сторону :)
democ 26 декабря 2018 | 07:59
Курили, и будут курить. Никакими запретами это не остановить. Наркотики легально не продаются, но наркоманов от этого не стало меньше.
alo0000 26 декабря 2018 | 08:05
А - че? Пока - режим, можно отменять даже ветер.