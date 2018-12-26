Два ребенка стали жертвами пожара в частном доме в якутском селе Лекечен в Вилюйском районе республики
Об этом сообщили ТАСС в среду в единой диспетчерской службе района.
На месте пожара разбирают завалы для возможного обнаружения тел других погибших, сообщили в региональном управлении МЧС. Работа осложняется из-за полного обрушения конструкций дома, образования наледей, а также низкими температурами, отметили в МЧС
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