Два ребенка стали жертвами пожара в частном доме в якутском селе Лекечен в Вилюйском районе республики

Об этом сообщили ТАСС в среду в единой диспетчерской службе района.



На месте пожара разбирают завалы для возможного обнаружения тел других погибших, сообщили в региональном управлении МЧС. Работа осложняется из-за полного обрушения конструкций дома, образования наледей, а также низкими температурами, отметили в МЧС