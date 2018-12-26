Полиция китайского города Лунян задержала 48-летнего мужчину

Погибли восемь человек, еще 22 получили ранения. По данным следствия причиной поступка стала ссора злоумышленника с местными властями, с которыми у него давно были разногласия. В тот день он набросился на чиновника с ножом, затем угнал автобус, который использовал для наезда на пешеходов. Россиян среди погибших и пострадавших нет.