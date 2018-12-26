Психиатрическое обследование Евгения Никулина в США продлено на две недели
Экстрадированный в 2016 году из Чехии в США россиянин, обвиняется в киберпреступлениях. О продлении освидетельствования ходатайствовало Федеральное бюро тюрем США. Отчет медицинских экспертов должен быть представлен суду к 8 февраля. До этого предполагалось, что экспертизу завершат к концу января. Поводом к обследованию стало «странное поведение» россиянина, который, по словам защиты, фактически игнорировал судебный процесс и проявлял к нему очевидное безразличие. Выдачи Никулина добивалась и Россия.
Комментарии3
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nepeanois 26 декабря 2018 | 07:58
видать он так от армии откосил, теперь решил что и у пиндосов прокатит.