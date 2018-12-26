Юлия Савиновских, у которой опека забрала двоих приемных сыновей, покинула Россию
Многодетная мать рассказала порталу «Такие дела», что переехала в Испанию, попросила там убежище и уже получила защиту. Проблемы у жительницы Екатеринбурга начались после удаления груди. Женщину обвинили в том, что она сделала «незаконную операцию по смене пола». По словам Савиновских, она стала получать угрозы, что может потерять не только приемных, но и родных детей. После череды судов детей в семью так и не вернули на том основании, что Савиновских идентифицирует себя как мужчина. Позже Савиновских призналась в своей транссексуальности.
Комментарии3
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tetriz 26 декабря 2018 | 08:06
И зачем было детей чужих брать?
От жадности? Ради самоутверждения?
Жаль, что свои не отняли.
kotvinder2 26 декабря 2018 | 08:09
Изначально оно так все и запланировало: трансгендер-дети- ИСПАНИЯ)))
cromwel 26 декабря 2018 | 08:14
нефига трансгендерам и всяким другим половым извращенцам делать в России. Посмотрите на ее рожу в интернете. Это вообще не баба а мужик какой-то