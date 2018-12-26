ПФР перечислит в банковские организации январскую пенсию начиная с 28 декабря
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, доставка пенсий через «Почту России» будет осуществляться с 3 января 2019 года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Пенсионному фонду выплатить пенсии за январь уже в декабре, учитывая выходные и праздничные дни начала года.
Комментарии2
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alo0000 26 декабря 2018 | 07:42
И наперсточники отчитаются о росте доходов народонаселения в 2018 году. А в 2019 - хоть не рассветай.
democ 26 декабря 2018 | 07:48
"Голикова поручила Пенсионному фонду выплатить пенсии за январь уже в декабре, учитывая выходные и праздничные дни начала года."
После бурных праздников для многих пенсионеров наступит горькое похмелье, так как до февральской пенсии не хватит денег. Единицы смогут растянуть полученное до следующей выплаты.