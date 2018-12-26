ПФР перечислит в банковские организации январскую пенсию начиная с 28 декабря

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, доставка пенсий через «Почту России» будет осуществляться с 3 января 2019 года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Пенсионному фонду выплатить пенсии за январь уже в декабре, учитывая выходные и праздничные дни начала года.