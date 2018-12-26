Китайские власти планируют отменить наказания проституткам и их клиентам
По сведениям «Чайна дейли», госорганы в ближайшее время должны подготовить программу преобразований, которая внесет нужные изменения в законодательство. По ныне действующим в КНР законам, занятие проституцией и пользование соответствующими услугами карается лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет. Помимо этого, уличенные в проституции обязаны пройти курс по перевоспитанию.
Комментарии2
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democ 26 декабря 2018 | 07:35
Тогда как Россия сваливается в средневековье, Китай движется к демократии, к цивилизованному государству. И не стыдно российским патриотам, кричащим на всех углах про вЯликую дЯржаву?
alo0000 26 декабря 2018 | 07:45
В условиях торговой войны, можно этот процесс возглавить и включить в рост ВВП. Представляете, 700 млн женщин, это ж - «какие деньжищи»(А.Райкин).