Полиция ФРГ проверяет связь между повреждением 23 декабря участка ж.д. путей в Берлине и ИГИЛ(*)
Как сообщает Reuters, неподалеку от места происшествия был найден флаг запрещенной террористической группировки. Порванный стальной трос и поврежденный контактный провод стали причиной временной остановки движения поездов.
(*) — группировка запрещена на территории РФ
Комментарии2
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lenin3 26 декабря 2018 | 07:26
Не зря Трамп стену от диксрей строит.Европе надо бы перенять опыт...
kamen_12 26 декабря 2018 | 07:39
lenin3: Много стран, много правительств. В Испании сейчас социалисты у власти, открыли свои порты для мигрантов. По прибытию мигрантам выдают бутерброд, бутылку воды и билет на автобус Франция-Германия. Хитрые.