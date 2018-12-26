Вячеслав Володин предложил проанализировать, не утратили ли положения Конституции «свою сущность»
Такое заявление спикер Госдумы сделал на встрече парламентариев с президентом России. Володин подчеркнул, что анализ нужно проводить, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». К работе он предлагает привлечь судей КС, ученых и экспертов. Какие именно нормы основного закона, по мнению Володина, могли «утратить свою сущность», из его выступления осталось неясным.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukrotomos 26 декабря 2018 | 07:21
Давно пора заняться этой филькиной грамотой алкаша!
chapter_2 26 декабря 2018 | 07:26
Володин: Конституцию России можно проверить на соответствие текущим потребностям чекистов.
vitaly_ml23 26 декабря 2018 | 07:31
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
lenin3 26 декабря 2018 | 07:23
Да уж сразу бы сказал:не нужна в России конституция,пока есть Путин...
chapter_2 26 декабря 2018 | 07:28
lenin3: В.Путин Конституции РФ не товарищ...
rash 26 декабря 2018 | 07:32
Воровской банде, захватившей нашу страну давно насрать на законы и основополагающие положения в том числе, но теперь им этого мало, им надо переписать Основной Закон под своё воровство и произвол.
alexakimfaa 26 декабря 2018 | 07:38
Этот холоп уже не знает меры в лизании "царя"! Надо систематически анализировать выполнение всеми институтами государства положений действующей Конституции РФ,а не искать чего-то,что мешает "царю" в статьях основного закона...Позорище!...
alo0000 26 декабря 2018 | 07:50
Заменить на манифест и ввести крепостное право.
Владимир Хоменко 26 декабря 2018 | 07:50
Собственно вся конституция давно утратила свою сущность. Подтирашка для российской элиты.
democ 26 декабря 2018 | 07:56
Володин хочет только одного. Выхолостить Конституцию. Подогнать основополагающие статьи под действие и бездействие российской власти.