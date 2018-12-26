Российские дипломаты в Вашингтоне сегодня вновь посетят содержащуюся в тюрьме Марию Бутину

Это уже во второй раз после того, как россиянка дала признательные показания в рамках сделки с правосудием.

ТЕКСТ: Россиянка Мария Бутина сейчас содержится в одиночной камере тюрьмы города Александрия в Вирджинии, под Вашингтоном. В конце ноября суд отказался выпустить ее из одиночной камеры, куда администрация тюрьма ее поместила за нарушение режима содержания в общей камере.

Накануне Бутиной продлили содержание в одиночной камере, и сегодня ее посетят российские дипломаты. До того они были у Бутиной неделю назад — после того, как она изменила свои показания с отрицания вины на ее признания в рамках сделки со следствием и дала показания на высокопоставленного российского чиновника, очевидно, Александра Торшина, теперь уже бывшего зампреда ЦБ и бывшего сенатора, на которого Бутина работала, а также не своего сожителя, республиканского функционера Пола Эрриксона, который помогал ей внедряться в политические круги и Национальную стрелковую ассоциацию США -крупнейшего донора республиканской партии и избирательной кампании Дональда Трампа.

Следующее судебное заседание по делу Марии Бутиной назначено на 12 февраля.