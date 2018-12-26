Российские дипломаты в Вашингтоне сегодня вновь посетят содержащуюся в тюрьме Марию Бутину
Это уже во второй раз после того, как россиянка дала признательные показания в рамках сделки с правосудием.
ТЕКСТ: Россиянка Мария Бутина сейчас содержится в одиночной камере тюрьмы города Александрия в Вирджинии, под Вашингтоном. В конце ноября суд отказался выпустить ее из одиночной камеры, куда администрация тюрьма ее поместила за нарушение режима содержания в общей камере.
Накануне Бутиной продлили содержание в одиночной камере, и сегодня ее посетят российские дипломаты. До того они были у Бутиной неделю назад — после того, как она изменила свои показания с отрицания вины на ее признания в рамках сделки со следствием и дала показания на высокопоставленного российского чиновника, очевидно, Александра Торшина, теперь уже бывшего зампреда ЦБ и бывшего сенатора, на которого Бутина работала, а также не своего сожителя, республиканского функционера Пола Эрриксона, который помогал ей внедряться в политические круги и Национальную стрелковую ассоциацию США -крупнейшего донора республиканской партии и избирательной кампании Дональда Трампа.
Следующее судебное заседание по делу Марии Бутиной назначено на 12 февраля.
Комментарии4
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clandestino 26 декабря 2018 | 07:12
Поаккуратнее бы она с этими дипломатами. Хрен их знает, что у них в рюкзаках.
midnightblues 26 декабря 2018 | 07:56
clandestino: не зря тараканы забегали
timbuktu 26 декабря 2018 | 07:20
а я то думал,что это вчера в российском телевизоре по маше андрюша малахов рыдал? жаль, включил только под конец и не знаю,взяли ли у её папы днк на отцовство и была ли в студии драка под аплодисменты зрительской массовки?
alo0000 26 декабря 2018 | 07:48
Прости господи, за идею.