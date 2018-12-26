Суд Херсона рассмотрит вопрос о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского

На Украине его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Как ожидается, обвинение попросит продлить арест еще на 50 дней. Вопрос будет рассматривать та же судья Галина Радченко, что и на прошлом заседании, хотя защита ходатайствовала о ее отводе, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский. Он не стал говорить, будет ли вновь выдвигать то же требование, объяснив, что пока не хочет раскрывать тактику защиты. Нынешний срок ареста Вышинского истекает через два дня. В предыдущий раз прокурор, объяснил необходимость его дальнейшего содержания под стражей тем, что подозреваемый может скрыться, поскольку помимо украинского имеет еще и российский паспорт. Кроме того, он сказал, что не завершены некоторые экспертизы.

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве в мае этого года. В СБУ утверждают, что он выпускал антиукраинские материалы и оправдывал присоединение Крыма к России. Ему также инкриминируют незаконное хранение оружия и боеприпасов. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Он сам называл доводы следствия лживыми и абсурдными.

Ранее Вышинский обратился за помощью к российскому президенту, пообещав отказаться от украинского гражданства. Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.