Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
На его страницах изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждое фото сопровождает шутливое, с точки зрения издателей, описание. Например под изображением пусковой установки стоит подпись «суровая российская электровафельница», фото снайперши подписано «От некоторых женщин сносит голову» .
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ostapba 26 декабря 2018 | 06:54
Попробуй обойди.....
Пристрелит же.
И утащи, как паучиха после удачи в жизни..
Даже..
ostapba 26 декабря 2018 | 06:56
....В мире насекомых, находящихся на низших ступенях развития, часто встречается такие явления, как получение пищи из тела самца или специальной железы, но самка богомола превзошла всех: вначале она отрывает самцу голову (таким образом половой акт становится более продолжительным, а после совокупления съедает его полностью. Этот каннибализм объясняется тем, что для формирования яиц требуется дополнительное количество белка и протеина, которые она получает из тела самца. Ее даже прозвали смертоносной любовницей, которая "измучает, убьет, и тем прекрасней станет"
kamen_12 26 декабря 2018 | 07:03
Жуть какая то, то не юмор. У юмористов из минобороны с головой не в порядке.