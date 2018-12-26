Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

На его страницах изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждое фото сопровождает шутливое, с точки зрения издателей, описание. Например под изображением пусковой установки стоит подпись «суровая российская электровафельница», фото снайперши подписано «От некоторых женщин сносит голову» .