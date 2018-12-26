Двое мужчин оказались в больнице после перестрелки в самом центре Казани
Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии – он получил пулю в лоб, другой ранен в живот. Инцидент произошёл накануне вечером, рядом с кафе, где проходил новогодний корпоратив. Как сообщает «Казанский репортёр», преступник скрылся на автомобиле.
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