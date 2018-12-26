В Ульяновске в квартире убиты 48-летняя женщина, двое ее несовершеннолетних дочерей и 40-летний мужчина
Все они были застрелены. 17-летний подросток госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Кем он приходится погибшим, СК не уточняет.
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Все они были застрелены. 17-летний подросток госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Кем он приходится погибшим, СК не уточняет.
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год. На его страницах изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждое фото сопровождает шутливое, с точки зрения издателей, описание. Например под изображением пусковой установки стоит подпись «суровая российская электровафельница», фото снайперши подписано «От некоторых женщин сносит голову» .
Комментарии1
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 07:00
Цинизм власти денег капитализма.