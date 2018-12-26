Дональд Трамп поздравил всех американцев с Рождественскими праздниками

У себя в Твиттере американский президент пишет: «Надеюсь, все, включая фейковые СМИ, хорошо проводят Рождество!». «В нашей стране все хорошо. Мы защищаем границы, заключаем прекрасные новые торговые соглашения, возвращаем домой наших военных. В конечном итоге мы сделаем Америку первой. СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА», — закончил большими буквами свое послание президент.