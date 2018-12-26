ФБК утверждает, что обнаружил несоответствия в налоговой декларации Андрея Клишаса
На своем YouTube канале политик Алексей Навальный рассказал, что речь идёт, например, об участке земли в подмосковном поселке «Горки-2».
По данным ФБК, главе комитета СФ по конституционному законодательству Клишасу также принадлежат дом и земельный участок площадью 1,3 гектара на Пестовском водохранилище на севере Москвы и участок с домом площадью в 7,5 гектаров в Истринском районе Подмосковья.
Комментарии1
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kamen_12 26 декабря 2018 | 06:48
Шёл бы работать в налоговую, наверняка устроят. Служил бы стране, а не смутьянил.