ФБК утверждает, что обнаружил несоответствия в налоговой декларации Андрея Клишаса

На своем YouTube канале политик Алексей Навальный рассказал, что речь идёт, например, об участке земли в подмосковном поселке «Горки-2».

По данным ФБК, главе комитета СФ по конституционному законодательству Клишасу также принадлежат дом и земельный участок площадью 1,3 гектара на Пестовском водохранилище на севере Москвы и участок с домом площадью в 7,5 гектаров в Истринском районе Подмосковья.