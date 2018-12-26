Володин: Конституцию России можно проверить на соответствие требованиям времени
Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это можно сделать, не затрагивая ее основополагающих положений. На встрече президента с руководством Госдумы и Совета Федерации он сказал, что даже такой основной для государства закон, как Конституция, не является догмой.
Комментарии4
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chapter_2 26 декабря 2018 | 06:41
Самодержавию стало тесно даже в рамках ельцинской конституции.
vasyakirin 26 декабря 2018 | 06:51
chapter_2: Такое заявление от Чиновника высшего уровня является подрывом Конституционного строя!
И, от чего не возбуждено дело по статье - экстремизм?
condor00 26 декабря 2018 | 06:46
А у желающих (хитро переводящих стрелки на время) проверять хотелка (а народе ещё говорят - морда) не треснет?
j_partizan 26 декабря 2018 | 07:00
Преступники у власти - беда для страны.