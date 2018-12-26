Столичные власти просят жителей отказаться сегодня от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт
Как говорится на сайте ЦОДД, с 08:30 до 15:00 из-за проведения Общероссийской новогодней елки будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкая улица и Варварка. Кроме того, нужно чистить столичные трассы от снега, тем более, что сегодня, по прогнозу, столицу накроет очередной снегопад.
Комментарии3
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cromwel 26 декабря 2018 | 06:24
А оленевод не хочет пересесть на оленей и вернуться в Кагалым? Здесь он не нужен.
А лучше в бутырский замок для проведения досуга. Вместе со своей командой
satttana_perrrrkele 26 декабря 2018 | 06:26
Население можно просить - нормально.
А вот чиновным, которые почему-то пользуются автомобилями "от государства", эти самые автомобили и не подавать, раз такая напряженка случилась. Город разгрузится, уж поверьте.
realtor_igor 26 декабря 2018 | 06:40
А собакин тоже без авто седни?