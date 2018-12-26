Гватемала потребовала от  США расследования смерти второго ребенка в центре ля нелегалов

Ребенок, был задержан вместе с отцом при пересечении границы. В пункте содержания он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Из больницы его отправили обратно в центр, где мальчик умер. Консул Гватемалы в Финиксе выезжает на место, чтобы опросить отца ребенка об обстоятельствах трагедии. В начале месяца при аналогичных обстоятельствах умерла семилетняя девочка из Гватемалы.