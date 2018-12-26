Вячеслав Володин предложил оценить Конституцию России на соответствие реалиям настоящего времени

Предложения Володина по возможному изменению конституции могут быть опасны для самого основного закона, — сказал Эху Москвы президент фонда Индем, участник Констуционного совещания Георгий Сатаров.

По словам Сатарова, вносить поправки в конституцию возможно и нормально, но когда изменения касаются сроков полномочий президента и Думы, становится стыдно