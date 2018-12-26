Вячеслав Володин предложил оценить Конституцию России на соответствие реалиям настоящего времени
Предложения Володина по возможному изменению конституции могут быть опасны для самого основного закона, — сказал Эху Москвы президент фонда Индем, участник Констуционного совещания Георгий Сатаров.
По словам Сатарова, вносить поправки в конституцию возможно и нормально, но когда изменения касаются сроков полномочий президента и Думы, становится стыдно
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sparky 26 декабря 2018 | 06:15
Реалии меняются очень быстро, и если принимать предложение Володина о соответствии Конституции "реалиям", то она - Конституция должна быть пустой кассой, ячейки которой обозначены как Статья 1, Статья 2 и т.д., а содержимое вкладывается хоть каждый день новое. Лидер, он же царь-батюшка подпишет карточку со статьей, которую ближний холоп принес, эту карточку и поместят в нужную ячейку.
Удобно, чо!