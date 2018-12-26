Срок военного положения на территории Украины заканчивается сегодня

Президент страны Петр Порошенко ранее говорил, что эта мера нужна для противодействия российским агрессивным действиям.

«Военное положение не означает объявления войны, Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, охраны нашего суверенитета и территориальной целостности Украины. Этот режим необходим из-за возрастающей агрессивности и актов неприкрытой агрессии и нарушений международного права со стороны России. Военное положение не означает нашего нежелания продолжать попытки дипломатического урегулирования конфликта.»

Ограничения также включали в себя блокирование въезда на территорию Украины мужчин-россиян от 16 до 60.