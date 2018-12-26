Срок военного положения на территории Украины заканчивается сегодня
Президент страны Петр Порошенко ранее говорил, что эта мера нужна для противодействия российским агрессивным действиям.
«Военное положение не означает объявления войны, Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, охраны нашего суверенитета и территориальной целостности Украины. Этот режим необходим из-за возрастающей агрессивности и актов неприкрытой агрессии и нарушений международного права со стороны России. Военное положение не означает нашего нежелания продолжать попытки дипломатического урегулирования конфликта.»
Ограничения также включали в себя блокирование въезда на территорию Украины мужчин-россиян от 16 до 60.
Комментарии2
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sg115 26 декабря 2018 | 06:18
Вопрос местным неполживым. Введение санкций против Украины можно считать актом неприкрытой агрессии?
Кстати все эти лица мужского пола свободно заезжали к шумерам в этот месяц. Только с пересадками получалось. На границе встречают друзья с той стороны и проблем никаких. На Украине все таки еще живет большинство нормальных людей, не покусанных бандеровскими животными. Запуганных, обманутых, но все еще людей..
unprejudiced 26 декабря 2018 | 06:33
итоги этого военного положения, за месяц укрвоенные разгромили пансионат в Гениченске, и они же отбирали продукты на рынках на оккупированных территориях ЛДНР избивая при этом продавцов. На этом собственно говоря и всё