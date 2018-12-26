Запрещенная группировка ИГИЛ взяла ответственность за нападение на МИД Ливии.

Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает Reuters. В результате нападения во вторник на здание МИДа в Триполи погибли три

человека и более 20 пострадали. Среди убитых — глава департамента исламского сотрудничества, официальный представитель подразделения Сил по защите Триполи и медик, которого убило стеклом разбитого окна.