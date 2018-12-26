В Конго произошел второй за неделю авиаинцидент с участием российских пилотов.

Как передает РБК, самолет марки Ан перевозил группу конголезских военных и неудачно сел, промахнувшись с точкой посадки. На борту находились 68 военнослужащих армии Конго, и четыре члена экипажа. Серьезно пострадали не менее 15 человек. 21 декабря в Конго разбился грузовой Ан-26, на борту которого находились 23 человека, в том числе трое россиян.

Российские пилоты приезжают работать в ДРК не по официальной линии, а как частные лица, и далеко не все из них становятся на консульский учет. Даже в российском посольстве не знают, сколько соотечественников работает на местные авиакомпании.