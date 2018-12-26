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05:04, 26 декабря 2018

Конституцию России можно проверить на  соответствие требованиям времени.

Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это можно сделать, не затрагивая ее основополагающих положений. На встрече президента с руководством Госдумы и Совета Федерации он  сказал, что даже такой основной для государства закон, как Конституция, не является догмой.

Комментарии

6

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dwoq 26 декабря 2018 | 05:15

Лично я проверил бы "требования времени" на соответствие Конституции. Не исключено, что там торчат уши Володина.

i_one_off 26 декабря 2018 | 05:18

Володин, следи лучше за своей конституцией, налегай на рябчики с ананасами, а то не успеешь насладиться.

savl_1 26 декабря 2018 | 05:31

i_one_off: а то не успеешь насладиться.\\
В 2002 году Грызлов Б.В. выразился уклончиво: "Мы пришли надолго (имел ввиду возглавляемую им партию ЕР)." Страна богата природными ресурсами, народ терпеливый.

e_mae 26 декабря 2018 | 05:19

Конституция в России как микроскоп в хлеву.

yralez 26 декабря 2018 | 05:21

Традиционно.......подтереться.

cromwel 26 декабря 2018 | 05:29

Тонкий намек на то что под новый срок Вове надо переделать конституцию. Это Володину мама нашептала.

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