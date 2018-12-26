Конституцию России можно проверить на соответствие требованиям времени.
Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это можно сделать, не затрагивая ее основополагающих положений. На встрече президента с руководством Госдумы и Совета Федерации он сказал, что даже такой основной для государства закон, как Конституция, не является догмой.
Комментарии6
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dwoq 26 декабря 2018 | 05:15
Лично я проверил бы "требования времени" на соответствие Конституции. Не исключено, что там торчат уши Володина.
i_one_off 26 декабря 2018 | 05:18
Володин, следи лучше за своей конституцией, налегай на рябчики с ананасами, а то не успеешь насладиться.
savl_1 26 декабря 2018 | 05:31
i_one_off: а то не успеешь насладиться.\\
В 2002 году Грызлов Б.В. выразился уклончиво: "Мы пришли надолго (имел ввиду возглавляемую им партию ЕР)." Страна богата природными ресурсами, народ терпеливый.
e_mae 26 декабря 2018 | 05:19
Конституция в России как микроскоп в хлеву.
yralez 26 декабря 2018 | 05:21
Традиционно.......подтереться.
cromwel 26 декабря 2018 | 05:29
Тонкий намек на то что под новый срок Вове надо переделать конституцию. Это Володину мама нашептала.