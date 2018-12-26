Игорь Сечин традиционно поздравил чиновников с Новым годом корзинками с колбасой собственного пр-ва.

Об этом, не называя имен адресатов, сообщает издание The Bell. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев от комментариев отказался, сказав лишь, что «глупость, сказанная три раза, это уже шутка». Корзинка с колбасой «От Иваныча» стала мемом в связи с делом бывшего министра экономики Алексея Улюкаева.