Игорь Сечин традиционно поздравил чиновников с Новым годом корзинками с колбасой собственного пр-ва.
Об этом, не называя имен адресатов, сообщает издание The Bell. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев от комментариев отказался, сказав лишь, что «глупость, сказанная три раза, это уже шутка». Корзинка с колбасой «От Иваныча» стала мемом в связи с делом бывшего министра экономики Алексея Улюкаева.
Комментарии3
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nepeanois 26 декабря 2018 | 04:36
шутки шутками, а очко-то поди играет у получателей колбаски...
bozhezaryahrani 26 декабря 2018 | 04:59
Ы-гы-гы-гы-гы! Ржунимагу! Даже пропитой моск пресс-алкаше эту шутку понял! Бу-га-га! А боссу корзинку послал, своему единственному? Хорошо бы!
i_one_off 26 декабря 2018 | 05:13
Это то, чем Игорь Иваныч занимается в свободное от топ-менеджерства время?
Да ему место прямо в Палате лордов. В Англии любят тех, кто имеет хобби, когда на работе делать нечего.