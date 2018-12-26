Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года.
Как передает РБК, ведомство разработал новый проект концепции госполитики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы. Министерство надеется, что после 2050 года продажи сигарет в России прекратятся вообще. В Минздраве считают, что табачные компании приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди.
Комментарии3
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lapuh 26 декабря 2018 | 05:01
А после 2100го-оружие, автомобили и колбасу.
polikarpich 26 декабря 2018 | 05:12
lapuh: Вполне возможно. Так как к 2030 году России просто не будет в нынешнем её понимании.
Но они уже достали со своими идиотскими планами и проектами.
prof57 26 декабря 2018 | 05:24
Я иду по саду и вижу, что уже немало где, выращивают табак. Можно конечно запретить, но почему тогда не запрещают колбасу, которая много вреднее?