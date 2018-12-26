Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года.

Как передает РБК, ведомство разработал новый проект концепции госполитики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы. Министерство надеется, что после 2050 года продажи сигарет в России прекратятся вообще. В Минздраве считают, что табачные компании приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди.