Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год.
На его страницах изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждое фото сопровождает шутливое, с точки зрения издателей, описание. Например под изображением пусковой установки стоит подпись «суровая российская электровафельница», фото снайперши подписано «От некоторых женщин сносит голову» . Листы календаря содержат также рекламные слоганы: «Доставка грузов в любую точку мира», «Настройка аппаратуры перед «концертом»», «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» и т.д.
Комментарии1
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salut__521 26 декабря 2018 | 03:38
Юмористы хреновы. Рекомендую вам, юмористы, слоган под календарём с армейским сортиром с дыркой на обоср...х досках "Солдат сидит - служба идёт"...