Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год.

На его страницах изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждое фото сопровождает шутливое, с точки зрения издателей, описание. Например под изображением пусковой установки стоит подпись «суровая российская электровафельница», фото снайперши подписано «От некоторых женщин сносит голову» . Листы календаря содержат также рекламные слоганы: «Доставка грузов в любую точку мира», «Настройка аппаратуры перед «концертом»», «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» и т.д.