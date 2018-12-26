Международный комитет Красного Креста закрывает свои офисы в Крыму.

Как заявил «Известиям» глава делегации Комитета в России Магне Барт, в связи с улучшением там гуманитарной ситуации, организация считает свою миссию выполненной. По тем же причинам будут закрыты представительства в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и на Северном Кавказе. Гуманитарные программы в этих регионах стартовали четыре года назад и были нацелены на оказание помощи перемещенным лицам.