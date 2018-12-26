Международный комитет Красного Креста закрывает свои офисы в Крыму.
Как заявил «Известиям» глава делегации Комитета в России Магне Барт, в связи с улучшением там гуманитарной ситуации, организация считает свою миссию выполненной. По тем же причинам будут закрыты представительства в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и на Северном Кавказе. Гуманитарные программы в этих регионах стартовали четыре года назад и были нацелены на оказание помощи перемещенным лицам.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mark60n 26 декабря 2018 | 03:32
Красный Крест - организация вроде бы со всех сторон благородная. Но вот в Севастополе, как выяснилось, к сотрудникам этой организации целый ряд претензий. Даже суд был. А некоторые люди, которые рассчитывали на бескорыстную помощь теперь боятся, что через Красный Крест их личные данные будут переданы на Украину. Туда, где многих крымчан считают врагами.
salut__521 26 декабря 2018 | 04:01
Красный Крест и путриотическая свастика - две вещи несовместные...