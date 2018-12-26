Психиатрическое обследование Евгения Никулина в  США продлено на две недели.

Экстрадированный в 2016 году из Чехии в США россиянин, обвиняется в киберпреступлениях. О продлении освидетельствования ходатайствовало Федеральное бюро тюрем США. Отчет медицинских экспертов должен быть представлен суду к 8 февраля. До этого предполагалось, что экспертизу завершат к концу января. Причина продления сроков в документах суда не указывается. Выдачи Никулина добивалась и Россия.