Трое сирийских военных ранены при ракетном обстреле Израилем окрестностей Дамаска.
Как передает агентство САНА, большинство ракет были перехвачены средствами сирийской ПВО. Ранее телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что атаке подверглись военные объекты и склады иранских подразделений, воюющих на стороне сирийской правительственной армии.
Комментарии2
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vpu2011 26 декабря 2018 | 03:33
Теперь есть с400 говорили они, израиль больше сирию бомбить не будет, говорили они...
ну да, больше не будет... и меньше - тоже.
leda53 26 декабря 2018 | 03:39
vpu2011: Естественно. Сколько надо, не больше, не меньше. Так и до сентябрьского самострела было, и после продолжится.