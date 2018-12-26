Трое сирийских военных ранены при ракетном обстреле Израилем окрестностей Дамаска.

Как передает агентство САНА, большинство ракет были перехвачены средствами сирийской ПВО. Ранее телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что атаке подверглись военные объекты и склады иранских подразделений, воюющих на стороне сирийской правительственной армии.