«Мосэкомониторинг» зафиксировали двукратное превышение ПДК сероводорода на  юге Москвы.

Норма установлена по порогу, при котором человек начинает ощущать запах этого газа. Источником может быть закрытый полигон бытовых отходов «Кучино» в Балашихе. Местные власти обещали регулярно информировать население о качестве воздуха вблизи свалки, но последние данные экомониторинга на сайте администрации Балашихи датированы 24-30 сентября.