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03:05, 26 декабря 2018

«Мосэкомониторинг» зафиксировали двукратное превышение ПДК сероводорода на  юге Москвы.

Норма установлена по порогу, при котором человек начинает ощущать запах этого газа. Источником может быть закрытый полигон бытовых отходов «Кучино» в Балашихе. Местные власти обещали регулярно информировать население о качестве воздуха вблизи свалки, но  последние данные экомониторинга на сайте администрации Балашихи датированы 24-30 сентября.

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