Столичные власти просят жителей отказаться сегодня от поездок на личных машинах и пересесть на общ-ый. тр-т.
Как говорится на сайте ЦОДД, с 08:30 до 15:00 из-за проведения Общероссийской новогодней елки будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкая улица и Варварка. Кроме того, нужно чистить столичные трассы от снега, тем более, что сегодня, по прогнозу, столицу накроет очередной снегопад.
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