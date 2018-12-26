Столичные власти просят жителей отказаться сегодня от поездок на личных машинах и пересесть на общ-ый. тр-т.

Как говорится на сайте ЦОДД, с 08:30 до 15:00 из-за проведения Общероссийской новогодней елки будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкая улица и Варварка. Кроме того, нужно чистить столичные трассы от снега, тем более, что сегодня, по прогнозу, столицу накроет очередной снегопад.