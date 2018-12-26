Средства ПВО Сирии отразили ночную ракетную атаку на окрестности Дамаска.
Во всяком случае, так утверждают государственные СМИ Сирии. По их данным, сбиты восемь израильских ракет, запущенных из воздушного пространства соседнего Ливана. Удары были нанесены по иранским военным объектам и складам, размещенным в Сирии. Как минимум три объекта уничтожены, трое сирийских военнослужащих получили ранения. В свою очередь израильские СМИ сообщают о сбитой ракете, запущенной из Сирии.
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