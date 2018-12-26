Юлия Савиновских, у которой опека забрала двоих приемных сыновей, покинула Россию.

Многодетная мать рассказала порталу «Такие дела», что переехала в Испанию, попросила там убежище и уже получила защиту. Проблемы у жительницы Екатеринбурга начались после удаления груди. Женщину обвинили в том, что она сделала «незаконную операцию по смене пола». По словам Савиновских, она стала получать угрозы, что может потерять не только приемных, но и родных детей. После череды судов детей в семью так и не вернули на том основании, что Савиновских идентифицирует себя как мужчина. Позже Савиновских призналась в своей транссексуальности.