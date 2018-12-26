В Ульяновске в квартире убиты 48-летняя женщина, двое ее несовершеннолетних дочерей и 40-летний мужчина.
Все они были застрелены. 17-летний подросток госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Кем он приходится погибшим, СК не уточняет.
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Все они были застрелены. 17-летний подросток госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Кем он приходится погибшим, СК не уточняет.
Комментарии1
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tonight 26 декабря 2018 | 02:22
У вас прям как в Америке, расстреливают целую семью