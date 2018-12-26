Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о еще одной встрече до конца года.
Новые переговоры будут посвящены принятию решений, которые «не терпят отлагательств». Дата встречи пока не называется. Вчерашние переговоры двух президентов в Кремле продолжались четыре часа.
Комментарии2
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salut__521 26 декабря 2018 | 02:21
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timber_head 26 декабря 2018 | 02:26
Т.е. ни о чем не договорились. Лукашенко, благодаря идиотизму Путина с Украиной получивший снова "европейский статус" попытался чего-то снова поиметь, а нашему уже дать нечего - все "бояре" на себя потратили.