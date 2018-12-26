Вячеслав Володин предложил проанализировать, не  утратили ли  положения Конституции свою сущность».

Такое заявление спикер Госдумы сделал на встрече парламентариев с президентом России. Володин подчеркнул, что анализ нужно проводить, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». К работе он предлагает привлечь судей КС, ученых и экспертов. Какие именно нормы основного закона, по мнению Володина, могли «утратить свою сущность», из его выступления осталось неясным. О реакции президента на предложение председателя нижней палаты не известно.