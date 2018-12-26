Вячеслав Володин предложил проанализировать, не утратили ли положения Конституции свою сущность».
Такое заявление спикер Госдумы сделал на встрече парламентариев с президентом России. Володин подчеркнул, что анализ нужно проводить, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». К работе он предлагает привлечь судей КС, ученых и экспертов. Какие именно нормы основного закона, по мнению Володина, могли «утратить свою сущность», из его выступления осталось неясным. О реакции президента на предложение председателя нижней палаты не известно.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko_wudra 26 декабря 2018 | 02:15
Ну а где данко1 спец в конституциях?
andrang2 26 декабря 2018 | 02:29
"предложил проанализировать, не утратили ли положения Конституции свою сущность"
А он сам ничего не утратил?
Сущность, имеется ввиду.