В США умер 8-летний мальчик из Гватемалы, задержанный вместе с отцом на границе.
Ребенок был госпитализирован 24 декабря. Это второй за месяц случай смерти ребенка из Гватемалы под стражей в США. 8 декабря умерла 7-летняя девочка. За два дня до этого ее с отцом задержали пограничники в Нью-Мексико.
Комментарии4
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fresh_breeze 26 декабря 2018 | 01:15
Мордор
tonight 26 декабря 2018 | 02:12
fresh_breeze: Ты кое что не понимаеш. Караван 7 тысяч! (это нашествие) латинских беженцев дошли то Мексиканско- Американской границы с и думали что их пустят как всегда. Но нет их слишком много, Трамп сказал пусть ждут легального статуса в Мексике. Оне не хотят ждать лезут как тараканы через стену кидают канмями в полицейских. Одна беременная перелезла через стену! для того чтобы родить на территории США что б её ребенок получил гражданство США по рождению. И таки родила. Лезут с больными детьми потомучто на их родине они погибнут они это знают. Зачем Америке больные дети, своих хватает а ещё сколько среди этих латинос бандитов наркоманов. Их же никто не проверял ещё.
Вот если беженцы с ближ востока перейдут границу Россию нелегально, что вы сделаете?
turnik 26 декабря 2018 | 02:12
Нечего лезть через границу и ещё с ребёнком.
captainobvious 26 декабря 2018 | 02:15
а ведь могли бы ещё жить и жить... в своей Гватемале. Но разве это жизнь, без регулярной сменяемости власти, скажите вы мне? вот так, выбирая между свободой или смертью, умудрились выбрать сразу и то, и другое...