Двое взрослых и двое детей найдены застреленными в Ульяновске.
Как сообщает областное управление СК, убиты 48-летняя местная жительница, ее двое несовершеннолетних детей — девочки 15 и 11 лет, и неизвестный мужчина около 40 лет. Других подробностей пока нет.
Комментарии2
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salut__521 26 декабря 2018 | 01:39
Похоже, глава семейства не смог больше жить в бараке с сортиром с дыркой на обоср...х досках. Будни Мордора...
genviru Геннадий Вилнер 26 декабря 2018 | 02:23
Банальное событие по правилам зоны, в которую Путин превратил Россию. Убийства и воровство вошло в норму.