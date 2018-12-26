Средства ПВО Сирии перехватили ракеты в западной части Дамаска.

Об этом сообщили государственные телеканалы. По их данным, нападение на Сирию последовало из воздушного пространства соседнего Ливана. В то же время телеканал «Аль-Хадас» сообщает, что ракетные удары были нанесены израильскими ВВС по иранским военным объектам в южных и западных окрестностях Дамаска. Одновременно пресс-служба израильской армии утверждает, что Израиль задействовал систему ПВО против запущенной из Сирии зенитной ракеты.