Средства ПВО Сирии перехватили ракеты в западной части Дамаска.
Об этом сообщили государственные телеканалы. По их данным, нападение на Сирию последовало из воздушного пространства соседнего Ливана. В то же время телеканал «Аль-Хадас» сообщает, что ракетные удары были нанесены израильскими ВВС по иранским военным объектам в южных и западных окрестностях Дамаска. Одновременно пресс-служба израильской армии утверждает, что Израиль задействовал систему ПВО против запущенной из Сирии зенитной ракеты.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yan19 26 декабря 2018 | 01:17
ВВС Израиля уничтожили 22 ракетами склады с оружием для Хизбаллы и иранский Боинг с оружием для Хизбаллы..
А С200(или уже С300?) опять ПВО Сирии пуляли в белый свет...Удары из неба Ливана наносили-а ракету сирийских ПВО-ПВО Израиля над Хадерой сбило..
Смешно даже читать...При наличии супер С300 России-сирийцы не самолеты большие сбивают, а маленькие ракеты...Правда ни одной не сбили-но отрапортовали...
Хорошо что ВКС не летали-повезло им в этот раз
timber_head 26 декабря 2018 | 02:19
yan19:
"А С200(или уже С300?)"
Совершенно разные, кстати, вещи и совершенно для разного предназначены. С-200 дальнего радиуса действия и "по самолетам", а С-300 среднего радиуса действия и по крылатым ракетам. Оба, конечно, давным-давно устарели но умиляют расейские "эксперты" (не Вас имею в виду) которые вопят что-то типа "вот был С-200, а сейчас С-300"). Но стрелять из С-300 по самолетам - это как микроскопом гвозди забивать. Хотя, конечно, разработанный в 70-х и принятый в 80-х на вооружение комплекс, во многом слизанный с "Пэтриота"... Тут бы да - в современных условиях хоть по самолету...
begly_ 26 декабря 2018 | 01:17
Какая б там не заварилась каша
Трамп прав - война за Асада уже не наша.
Мы победили весь ИГИЛ
на свете больше нету тех мудил.
salut__521 26 декабря 2018 | 01:29
Сирийские гостелеканалы это то же самое, что и кисилёво-соловьёво-брилёвские, ну только ещё брехливее...
novik_odessa2 26 декабря 2018 | 01:32
Израиль двумя волнами атаковал пригороды Дамаска. Атака была предпринята практически сразу после приземления в аэропорту Дамаска иранского "Боинга" с грузом для Хезболлы. Израильские самолеты наносили удары из воздушного пространства Ливана.Эль Мюрид.
novik_odessa2 26 декабря 2018 | 01:44
Эта атака - первая масштабная акция Израиля после того, как был сбит российский самолет в Латакии. Российские системы ПВО никак не отреагировали на израильскую атаку. Во всяком случае, ни сообщений о применении, ни сообщений о поражении целей нет. Не для тебя мама цветочек растила ©Эль Мюрид.
yan19 26 декабря 2018 | 01:56
novik_odessa2: novik_odessa2: не первая ,а как минимум-четвертая...
А может и больше.....И склады Хизбаллы бомбили и обьеты Ирана вблизи Голан..Удары по Хизбалле-в октябре где то через месяц после Ил20и по обьетам Ирана 22 и 29 ноября...
iguanodon 26 декабря 2018 | 02:08
novik_odessa2: Между военными России и Израиля есть рабочие контакты