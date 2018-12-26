Конституцию России можно проверить на соответствие требованиям времени.
Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это можно сделать, не затрагивая ее основополагающих положений. На встрече президента с руководством Госдумы и Совета Федерации он сказал, что даже такой основной для государства закон, как Конституция, не является догмой.
Комментарии14
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vroman 26 декабря 2018 | 01:25
Чувствую, введут должность пожизненного Отца нации или что то подобное.
aladdinov 26 декабря 2018 | 02:08
А нет ли бля здесь со стороны Володина покушения на основы государственного строя и экстремизма? В принципе, любой студент юридического вуза влегкую ему все нужные статьи пришьет на пожизненное с конфискацией. Интересно, почему наш голубой главный думак не сцыт?
brandfa 26 декабря 2018 | 02:12
Конституцию России можно проверить на соответствие требованиям времени.
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Правильно, давно пора прописать обязанностью народа публичную казнь проворовавшихся чиновников на центральных площадях города.
tvitov66 26 декабря 2018 | 01:28
Обгадил нашего маленького гарантика - он и так на неё положил ... не руку, а этот дрыщь саратовский еще и издевается
kunst54 26 декабря 2018 | 01:36
Точечные изменения - два срока подряд - можно вычеркнуть.
ft18 26 декабря 2018 | 01:38
Володин Лизун.
bbob 26 декабря 2018 | 01:41
На экстремизм ее надо проверить, на экстремизм!
vinokur 26 декабря 2018 | 01:41
Вот и Зорькин говорил о точечных изменениях. Кранты конституциям. Да и на фиг они нужны баранам? Ведь уже не режут, а только стригут. Опять же, есть шанс пробиться в козлы (это они так думают).
dwoq 26 декабря 2018 | 01:44
В его интерпретации "требованием времени" является, естественно, пожизненное правление Путина. Тут Навальный рассказал нам про похитителя интернета. А вот этот фрукт у нас похоже решил замахнуться сильнее - стать похитителем времени.
salut__521 26 декабря 2018 | 01:51
Пральна. Конституция в фашистском гогосударстве предмет вредный, сложный и непонятный быдлу, посему требует замены на Понятия.
jetsam 26 декабря 2018 | 01:56
все. приплыли. венесуэла 2.0
туалетная бумага, видимо, уже в дифиците.
в ход пойдет конституция. благо много и не нужно.
agamasat 26 декабря 2018 | 02:06
Может, надо бы проверить саму власть на соответствие Конституции?
vadimp 26 декабря 2018 | 02:06
"... что даже такой основной для государства закон, как Конституция, не является догмой ..."
А че он для КГБшников и чинушь когда-то таковым являлся? :)
genviru Геннадий Вилнер 26 декабря 2018 | 02:17
На зоне, в которую Путин превратил Россию, действуют не законы, а правила зоны.Эти правила меняются со сменой пахана.Конституция создана именно для того, чтоб ситуация не изменялась под капризы очередного случайно прорвавшегося к власти бездаря.Сталин, Хрущёв,Брежнев, Горбачёв- не хватит ли дурью маяться. Пример США: кто бы не пришёл к власти, режим и ситуация в стране не изменяются- есть Конституция!!!!!