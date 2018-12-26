Конституцию России можно проверить на  соответствие требованиям времени.

Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это можно сделать, не затрагивая ее основополагающих положений. На встрече президента с руководством Госдумы и Совета Федерации он сказал, что даже такой основной для государства закон, как Конституция, не является догмой.