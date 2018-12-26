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01:04, 26 декабря 2018

Конституцию России можно проверить на  соответствие требованиям времени.

Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это можно сделать, не затрагивая ее основополагающих положений. На встрече президента с руководством Госдумы и Совета Федерации он  сказал, что даже такой основной для государства закон, как Конституция, не является догмой.

Комментарии

14

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vroman 26 декабря 2018 | 01:25

Чувствую, введут должность пожизненного Отца нации или что то подобное.

aladdinov 26 декабря 2018 | 02:08

А нет ли бля здесь со стороны Володина покушения на основы государственного строя и экстремизма? В принципе, любой студент юридического вуза влегкую ему все нужные статьи пришьет на пожизненное с конфискацией. Интересно, почему наш голубой главный думак не сцыт?

brandfa 26 декабря 2018 | 02:12

Конституцию России можно проверить на соответствие требованиям времени.
----
Правильно, давно пора прописать обязанностью народа публичную казнь проворовавшихся чиновников на центральных площадях города.

tvitov66 26 декабря 2018 | 01:28

Обгадил нашего маленького гарантика - он и так на неё положил ... не руку, а этот дрыщь саратовский еще и издевается

kunst54 26 декабря 2018 | 01:36

Точечные изменения - два срока подряд - можно вычеркнуть.

ft18 26 декабря 2018 | 01:38

Володин Лизун.

bbob 26 декабря 2018 | 01:41

На экстремизм ее надо проверить, на экстремизм!

vinokur 26 декабря 2018 | 01:41

Вот и Зорькин говорил о точечных изменениях. Кранты конституциям. Да и на фиг они нужны баранам? Ведь уже не режут, а только стригут. Опять же, есть шанс пробиться в козлы (это они так думают).

dwoq 26 декабря 2018 | 01:44

В его интерпретации "требованием времени" является, естественно, пожизненное правление Путина. Тут Навальный рассказал нам про похитителя интернета. А вот этот фрукт у нас похоже решил замахнуться сильнее - стать похитителем времени.

salut__521 26 декабря 2018 | 01:51

Пральна. Конституция в фашистском гогосударстве предмет вредный, сложный и непонятный быдлу, посему требует замены на Понятия.

jetsam 26 декабря 2018 | 01:56

все. приплыли. венесуэла 2.0
туалетная бумага, видимо, уже в дифиците.
в ход пойдет конституция. благо много и не нужно.

agamasat 26 декабря 2018 | 02:06

Может, надо бы проверить саму власть на соответствие Конституции?

vadimp 26 декабря 2018 | 02:06

"... что даже такой основной для государства закон, как Конституция, не является догмой ..."

А че он для КГБшников и чинушь когда-то таковым являлся? :)

genviru Геннадий Вилнер 26 декабря 2018 | 02:17

На зоне, в которую Путин превратил Россию, действуют не законы, а правила зоны.Эти правила меняются со сменой пахана.Конституция создана именно для того, чтоб ситуация не изменялась под капризы очередного случайно прорвавшегося к власти бездаря.Сталин, Хрущёв,Брежнев, Горбачёв- не хватит ли дурью маяться. Пример США: кто бы не пришёл к власти, режим и ситуация в стране не изменяются- есть Конституция!!!!!

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