Сегодня на Украине завершается 30-дневный срок военного положения.

Оно было введено по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе. Изначально он планировал ввести военное положение на всей территории страны и на 60 дней. В итоге Рада одобрила, а президент подписал военное положение на 30 дней и только в ряде областей Украины, граничащих с Россией и внутренних водах Азова и Керченской акватории.