Сегодня на Украине завершается 30-дневный срок военного положения.
Оно было введено по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе. Изначально он планировал ввести военное положение на всей территории страны и на 60 дней. В итоге Рада одобрила, а президент подписал военное положение на 30 дней и только в ряде областей Украины, граничащих с Россией и внутренних водах Азова и Керченской акватории.
Комментарии3
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servelat 26 декабря 2018 | 01:27
Он оно чё Пихалыч... Оно планировало везде, но ему не разрешили....
danko_wudra 26 декабря 2018 | 02:07
servelat: где данко1 спец в 30 днях?
captainobvious 26 декабря 2018 | 02:11
ну что, навоевались? ))
а враг в очередной раз подвел, так и не пришел... ну, что ты будешь делать? уже и так, и сяк, и даже не знают, какую ещё часть своего государственного тела подставить...