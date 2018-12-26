В московском СИЗО «Лефортово» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер
В московском СИЗО «Лефортово» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер, захваченный ФСБ в Керченском проливе. В тексте зачеркнули слова «Слава Украине». Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка украинского телеканала UATV Таисия Турчин. Она также опубликовала письмо матроса. Сотрудники СИЗО «Лефортово» ситуацию не прокомментировали.
Андрей Эйдер – самый младший из задержанных моряков. Недавно ему исполнилось 19 лет. Во время задержания он был ранен.
Комментарии7
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ffonarshik 26 декабря 2018 | 00:12
Что творят,мерзавцы путинские.Так над пленными даже фашисты в концлагерях не издевались.
victor_xy 26 декабря 2018 | 00:52
Да пустяк это - исправили описку раненого в голову шумера... - и в родной укрогабон малява уже пошла правильная: "Ср@ла укрогабону!"... :-D
fresh_breeze 26 декабря 2018 | 00:16
"В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»."
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Ну а как иначе? Пофик, какой смысл вкладывал в эти слова написавший, главное — что точно такое приветствие использовали когда-то укронацисты, одно время действовавшие на стороне Третьего рейха.
Если б в маляве на волю этот парубок написал бы "хайль Г.", а тюремная администрация поступила бы так же, как со "славой Украине", редакция ЭМ и на это тоже указала бы, как на нечто недопустимое?
А вообще... ему всего девятнадцать лет, тем более раненый; если ранен в голову, то приписку в письме можно простить; выздоровеет, станет взрослым, авось и ум придёт.
consultant13 26 декабря 2018 | 00:32
fresh_breeze: А вот интересно "хакйль Сталин" писать можно?
А ведь многие пишут, просто хайль на русский переводят,- "да здравствует"
А вот почему можно? Ведь оба национал-социалисты, близнецы-братья, Сталин тосты за Гитлера поднимал и "о дружбе скрепленной кровью" писал.
Странно, что за его упоминангие не наказывают.
fresh_breeze 26 декабря 2018 | 00:49
consultant13:
Сталин не только не преступник, но и не возглавлял преступный режим, поэтому прославлять его имя не запрещено.
С Гитлером всё сложнее, он избежал суда по причине смерти, но деяния его были признаны международным трибуналом преступными.
Возможно, и Сталина признали бы преступником, если б смогли победить страну, которой он руководил.
Ту же аналогию можно продолжить.
Победили бы японцы американцев, Рузвельт и Трумен оказались бы на скамье подсудимых, а где-то во Флориде сегодня была бы японская военная база, по типу американской на Окинаве.
edun1952 26 декабря 2018 | 00:21
Так вот для чего Конституцию решили править...
looking_deep_into 26 декабря 2018 | 01:03
Ну конечно всем известно, что, если зачеркнуть слово, то его не будет видно. Это безусловная цензура.
Эхо Москвы, зачем вы постите дебилов из украинских СМИ?