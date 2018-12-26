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00:04, 26 декабря 2018

Сбербанк наложил ограничения на счёт брата одного из фигурантов дела «Сети»

Сбербанк наложил ограничения на счёт брата одного из фигурантов дела «Сети», которое следствие считает террористическим сообществом.

Деньгами на банковской карточке не может воспользоваться Алексей Чернов. По его словам, банк уведомил его об ограничениях после того как он оплатил через сервис ФСИН-письмо отправку сообщения своему брату Андрею. Он остаётся под арестом по делу о террористическом сообществе. Алексей Чернов рассказал порталу ОВД Инфо что ему пришло на телефон сообщение от Сбербанка об ограничении доступа. В смс была ссылка на сайт банка, где говорилось, что ограничение введено в связи с поступившей информацией от Росфинмониторинга о возможной причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму. При этом Алексея Чернова нет в списке экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Там только имя его брата как и ещё девяти фигурантов дела Сети. Чернов в ближайшее время намерен пойти в банк и выяснить что произошло. Ранее ряд фигурантов дела Сети жаловались на то, что показания у них о якобы причастности к террористической группе Сеть силовики выбивали под пытками. В начале месяца Чернов и ещё один обвиняемый объявили голодовку.

Родственники фигурантов дела Сети и Новое величие в письме президенту Путину рассказали о пытках своих детей и призвали главу страны вмешаться в ситуацию. Письмо переадресовали в ФСБ. Об этом недавно писала газета Коммерсант.

Комментарии

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ft18 26 декабря 2018 | 00:49

Моль Бледная с детьми воюет.

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