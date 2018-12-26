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Эксклюзив Эха 00:02, 26 декабря 2018

Проверить Конституцию России на соответствие требованиям времени предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Он заявил об этом на встрече парламентариев с президентом Путиным.
Володин сказал, что анализ нужно проводить, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». Он предложил привлечь к этой работе судей КС, ученых и экспертов. . «Закон, и даже такой основной закон, он не догма», — сказал Володин.
Какие именно нормы основного закона могли «утратить свою сущность», Володин не уточнил. Как отреагировал на то предложение президент – не сообщается.

Предложения Володина по возможному изменению конституции могут быть опасны для самого основного закона, — сказал «Эху Москвы» президент фонда Индем, участник Констуционного совещания Георгий Сатаров.

По словам Сатарова, вносить поправки в конституцию возможно и нормально, но когда изменения касаются сроков полномочий президента и Думы, становится стыдно.

Комментарии

19

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kotbajune 26 декабря 2018 | 00:08


Всё просто - Путин принял решение не уходить из президентов в 2024

НЕКУДА

и народ это проглотит, как ранее проглотил ту же НЕ ПРИНЯТУЮ (по указу президента конституций не принимают) конституцию-93

так что же тут удивительного? Это логическое следствие из 1993 года

это не конституция - а фиговый листок, закрывающий ту же диктатуру пархозноменклатуры СССР, ставшей буржуазией

читайте Троцкого, который в 30-х годах предсказал то, что произошло с нами в работе "Преданная революция: Что такое СССР и куда он идёт"

pusin_patriot 26 декабря 2018 | 00:14

kotbajune: Именно. Что такое володины и какова их инициатива вообще на подобном уровне - вопрос риторический.

Новость читается именно как Путин изучает вопрос изменения Конституции. А дальше методика. Жирик с трибуны, володины с инициативами...

На Конституцию, значит, замахиваются? Пашинян приди, порядок наведи?

pmasel 26 декабря 2018 | 00:17

Отрабатывают номер
У рояля то же, что было и раньше (с) Необыкновенный концерт

dude_lebowsky 26 декабря 2018 | 00:11

Типа, не пора ли в духе времени и современных тенденций, для совершения экономического скачка ввести должность бессменного царя всея Руси?

spbdweller 26 декабря 2018 | 00:54

dude_lebowsky: И опять по чистой случайности важнейший разговор начался за два дня до нового года и полумесячными каникулами после.

sagen 26 декабря 2018 | 00:11

Да разрешите вы уже гомосексуальные браки, чтобы передача власти была делом внутрисемейным, И воруйте себе дальше с чистой совестью

salut__521 26 декабря 2018 | 00:11

Володина самого надо проверить на фашистский допинг. Похоже, лишку принял...

mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 00:12


Очевидно, что Конституция в нынешнем виде не соответствует нашему тревожно-предвоенному времени.
Где статья о том, что "руководящей и направляющей силой российского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является несменяемый нацдилер"?

pusin_patriot 26 декабря 2018 | 00:18

mikhail_spb_: Хотя на этот раз они честно. До этого врали о возможной сменяемости, демократических процедур, а теперь могут просто залепить диктотор-царь-пахан и честно доведут до сведения всем какой единственный вариант ....

vic1tor 26 декабря 2018 | 00:32

pusin_patriot: / диктатор-царь-пахан /
Вот , собственно , весь текст будущей Конституции . Володин не даст соврать .

edun1952 26 декабря 2018 | 00:16

Время требует перемен. И пор вам уматывать кому в Майями, кому в Зимбабе,а кому и в Гаагу с почетным караулом....

drtomsky 26 декабря 2018 | 00:19

А что ещё холоп может сказать барину? Только озвучить бариновы мечты.

spbdweller 26 декабря 2018 | 00:23

Проверить Конституцию России на соответствие требованиям времени предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин
-------------------
Надо сначала проверить Путина, Володина и всю их камарилью на соответствие конституции.

oleg_kievlyanin 26 декабря 2018 | 00:32

А саму Госдуму ему не приходило в голову проверить на что нибудь?
Они ведь могут в своем упоении безумием и доиграться и услышать еще раз: "Караул устал"

shoorah 26 декабря 2018 | 00:59

oleg_kievlyanin: Этот караул не устанет, к сожалению)))

sborisych 26 декабря 2018 | 00:50

А в приличной стране его бы за это наверное уже уволили бы, или даже повязали...

shoorah 26 декабря 2018 | 00:56

Вот беда, в Конституции не написано, что Володин - пожизненный большой начальник.

dominator13 26 декабря 2018 | 00:58

Все правильно.Зачем этому стаду Конституция?
Как у Пушкина
..К чему стадам дары саободы
Их должно резать или стричь..
Одно утешает, что с каждым годом россиян все меньше и меньше.
Все идет к логическому завершению.

amebix 26 декабря 2018 | 01:02

Библию, Тору и Коран ещё проверьте на соответствие времени, а то вдруг устарели.

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