Проверить Конституцию России на соответствие требованиям времени предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Он заявил об этом на встрече парламентариев с президентом Путиным.

Володин сказал, что анализ нужно проводить, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». Он предложил привлечь к этой работе судей КС, ученых и экспертов. . «Закон, и даже такой основной закон, он не догма», — сказал Володин.

Какие именно нормы основного закона могли «утратить свою сущность», Володин не уточнил. Как отреагировал на то предложение президент – не сообщается.

Предложения Володина по возможному изменению конституции могут быть опасны для самого основного закона, — сказал «Эху Москвы» президент фонда Индем, участник Констуционного совещания Георгий Сатаров.

По словам Сатарова, вносить поправки в конституцию возможно и нормально, но когда изменения касаются сроков полномочий президента и Думы, становится стыдно.