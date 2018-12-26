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00:02, 26 декабря 2018

ПВО Сирии перехватили ракеты в западной части Дамаска

Об этом сообщил правительственный телеканал «Сурия». По его данным, нападение на Сирию последовало из воздушного пространства соседнего Ливана.
Телеканал «Аль-Хадас» передал, что ракетные удары были нанесены израильскими ВВС. По его данным, атаке подверглись иранские военные объекты в южных и западных окрестностях Дамаска.
В сою очередь, израильские военные задействовали систему ПРО для перехвата зенитной ракеты, выпущенной из Сирии, — об этом сообщает Армия обороны Израиля, — передает РИА.

Комментарии

9

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kuchumka 26 декабря 2018 | 00:12

Евреи как обычно провоцируют, а когда получают по башке так начинают визжать про холокост.

pyco__mypucmo 26 декабря 2018 | 00:18

уж не с )(уйловского ли мультика ракеты?

viktorova 26 декабря 2018 | 00:25

pyco__mypucmo: это был оплаченный уйлом рекламный ролик на сирийском тв...

serhio_25__ 26 декабря 2018 | 00:44

viktorova: Опять Израиль жиденько обделался. Наверное из-за того, что в последние годы слишком много укропов туда приехало на ПМЖ.

fresh_breeze 26 декабря 2018 | 00:24

Главное, что после появления у сирийцев С-300, в их небе стало заметно спокойнее.

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"В сою очередь, израильские военные задействовали систему ПРО для перехвата зенитной ракеты, выпущенной из Сирии, — об этом сообщает Армия обороны Израиля, — передает РИА."
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И это тоже хорошо. Только хвастаться не надо, а то в своё время столько было бравады из-за "Железного купола", доказавшего свою эффективность против одиночных "кассамов". А когда ракеты из Газы полетели в сторону Израиля десятками, а потом и сотнями, "Железный купол" не выдержал.

serhio_25__ 26 декабря 2018 | 00:39

fresh_breeze: Железный купол оказался алюминиевым дуршлагом.

buzukin074 26 декабря 2018 | 00:27

А не впендюрить ли сирийцам по израильским аэродромам, откуда вылетают эти трусливые орлы-стервятники? Вот если бы так поступили югославы, расхерачив аэродромы НАТО в Италии, страна бы осталась целой. Што за нумера - израильтяне делают што хотят? Если хорошенько врезать, то поменяют свою сраную военную доктрину нападать из=за угла. Завалили железный купол кучей самопальных ракет из водопроводных труб - а если хорошенько подумать? Заскулят и разбегутся. Да - гинекологов и стоматологов в Россию больше не берут - изобилие :) Дуйте сразу в Австралию - если возьмут :)

aswarsp 26 декабря 2018 | 00:40

Удачи израильтянам, они, как пел Высоцкий, "на четверть наш народ"!

neon999 26 декабря 2018 | 00:52

Все эти непонятки особенно духоподъемны в связи с желанием "нацлидера" послать своих подданных "в рай".
Тоже чего-нибудь перепутают, и п**дец.

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