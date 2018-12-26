ПВО Сирии перехватили ракеты в западной части Дамаска

Об этом сообщил правительственный телеканал «Сурия». По его данным, нападение на Сирию последовало из воздушного пространства соседнего Ливана.

Телеканал «Аль-Хадас» передал, что ракетные удары были нанесены израильскими ВВС. По его данным, атаке подверглись иранские военные объекты в южных и западных окрестностях Дамаска.

В сою очередь, израильские военные задействовали систему ПРО для перехвата зенитной ракеты, выпущенной из Сирии, — об этом сообщает Армия обороны Израиля, — передает РИА.