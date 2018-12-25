Минздрав России хочет снизить уровень потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого поэтапно вывести табак из легального оборота. Об этом говорится в новом проекте антитабачной политики, — сообщает ТАСС.

Как утверждают в ведомстве, «экономические преимущества от снижения потребления табака и последующего снижения заболеваемости и смертности от болезней, ассоциированных с его потреблением, существенно превосходят любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции».