Минздрав России хочет снизить уровень потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет
Минздрав России хочет снизить уровень потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого поэтапно вывести табак из легального оборота. Об этом говорится в новом проекте антитабачной политики, — сообщает ТАСС.
Как утверждают в ведомстве, «экономические преимущества от снижения потребления табака и последующего снижения заболеваемости и смертности от болезней, ассоциированных с его потреблением, существенно превосходят любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции».
Комментарии2
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vis_a_vis 25 декабря 2018 | 23:13
\\ Минздрав России хочет снизить уровень потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет... //
Через 30 лет сдохнет либо ишак, либо падишах, либо этот "проект"...
polikarpich 25 декабря 2018 | 23:19
vis_a_vis: Интересно, у кого вообще возникают такие бредовые идеи? Прямо таки гитлеровские, я бы сказал. Этот шизик, который Вонищенко, теперь в Думе заседает и не при делах вроде.
Заколебали уже эти борцуны с сигаретами.
Кстати, тут у нас в одном "Магните" опять стали сигареты продавать в прошлом месяце. А пару лет назад запретили якобы из-за близости к школе. Интересно, это школа слегка отодвинулась или рулеткой расстояние поточнее измерили?